В Баку состоялась церемония награждения III Международного мобильного кинофестиваля CINEMO

В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная церемония награждения победителей III Международного мобильного кинофестиваля CINEMO, проходившего под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!" (Не думай долго - снимай на телефон), сообщает Day.Az. CINEMO Film Festival организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Киноагентства Азербайджанской Республики и компании SBRLY.

Фестиваль, ставший уже заметным явлением в культурной жизни страны, направлен на поддержку творческой активности молодежи, популяризацию мобильного кинопроизводства, развитие навыков в области съёмки и монтажа на мобильных устройствах, а также на раскрытие новых талантов среди молодых кинематографистов и мобилографов. Особое внимание уделяется продвижению социальных ценностей и установлению творческих связей между начинающими авторами.

Учредитель и руководитель проекта, актер Руслан Сабирли, выступая на церемонии, отметил, что в этом году фестиваль побил собственный рекорд - на конкурс поступило почти 100 фильмов из 33 стран, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. По его словам, за три года существования фестиваля поиск CINEMO Film Festival в системе Google выдает свыше пяти миллионов результатов, что свидетельствует о стремительном росте международного интереса к проекту.

На церемонии были представлены члены международного и национального жюри. В международную коллегию вошли: продюсер из Индии Юсуф Шейх (председатель), визуальный дизайнер из Турции Хатидже Оксюз и режиссёр-сценарист из Бангладеш Ашраф Шишир. Национальное жюри представляли: режиссёр Мазахир Гашимов (председатель), сценарист и поэт Эльвин Паша, а также режиссёр Амиль Амал.

По итогам фестиваля были названы победители в различных номинациях.

В международной программе награды получили:

"Tasha tries Egypt!" (США, реж. Наташа Бодмер) - "Лучший влог"

"Sluqwoman" (Япония, реж. Кахо Сугисаки) - "Лучший музыкальный клип"

"The Happiness Experiment" (США, реж. Жакки Фаррис) - "Лучший документальный фильм"

"The Last Passenger" (Индия, реж. Субханкар Гатак) - "Лучший короткометражный фильм"

"Delta County" (США, реж. Глория Исели) - "Лучший полнометражный фильм"

Специальный приз жюри получил фильм "Salted Caramel" (Польша, реж. Михал Вэнгжин).

В национальной конкурсной программе победителями стали:

"Тəhlükəsiz baryer" (Зулфия Исламова) - "Лучшая мобильная фотография"

"Baş üstə" (реж. Сабухи Аббасов) - "Лучший музыкальный ролик"

"Ağacın hekayəsi" (реж. Кёвсэр Гурбан и Рена Гасанли) - "Лучший социальный ролик"

"Dördüncü divar" (реж. Сияра Пашазаде) - "Лучший документальный фильм"

"Yer Kürəsinin sakinləri" (реж. Фарид Керим) - "Лучший художественный фильм".

Подробная информация о фестивале, условиях участия и призовом фонде доступна на официальном сайте: www.cinemoff.com

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az