https://news.day.az/world/1793074.html В Верховном суде Пакистана произошёл взрыв - ВИДЕО В Верховном суде Пакистана произошёл взрыв. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным телеканала Samaa TV, в результате взрыва в подвале Верховного суда пострадали 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что причиной инцидента был "взрыв газового баллона".
В Верховном суде Пакистана произошёл взрыв - ВИДЕО
В Верховном суде Пакистана произошёл взрыв.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным телеканала Samaa TV, в результате взрыва в подвале Верховного суда пострадали 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что причиной инцидента был "взрыв газового баллона".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре