В Верховном суде Пакистана произошёл взрыв

В Верховном суде Пакистана произошёл взрыв. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным телеканала Samaa TV, в результате взрыва в подвале Верховного суда пострадали 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что причиной инцидента был "взрыв газового баллона".