https://news.day.az/society/1793023.html Запущена новая услуга Бакинского метрополитена Входящее в AZCON Holding Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Бакинский метрополитен" внедрило очередное новшество для повышения качества обслуживания. Как сообщили Day.Az в ЗАО, в рамках проводимых работ по повышению удовлетворенности пассажиров в Бакинском метрополитене заработал контактный центр "964".
Операторы контактного центра, предоставляющего услуги в новом формате с применением цифровых технологических инноваций, будут принимать звонки 7 дней в неделю, с 07:00 до 23:00. Все обращения, предложения и жалобы граждан будут оперативно фиксироваться и направляться по назначению.
