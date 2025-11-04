"Сумгайыт" намерен продлить контракт с мадагаскарским нападающим

"Сумгайыт" планирует оставить Александра Рамалингома в своем составе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, мадагаскарский нападающий проявил себя с хорошей стороны, и клуб настроен активировать пункт в его контракте, предусматривающий продление на один год.

В связи с этим стороны проведут переговоры, и клуб хочет, чтобы игрок продолжил выступать за "Сумгайыт" в новом сезоне.

32-летний форвард перешел в начале сезона из израильского клуба "Бней Сахнин" в команду "Сумгайыта". Летом с ним был подписан контракт по схеме 1+1 года.