В Азербайджане внедрена модель единой комиссии по защите прав детей

В Азербайджане в рамках реализации Стратегии по защите прав детей в деятельность органов, занимающихся защитой прав детей, внесены определенные изменения.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции "Проблемы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана" в Баку.

Она отметила, что ранее при исполнительной власти действовали две отдельные комиссии:

"Это были Орган опеки и попечительства и Комиссия по защите прав и дел несовершеннолетних. Это дублирование было устранено. В результате, благодаря изменениям, принятым на основе предложений Госкомитета, направления деятельности этих двух комиссий были объединены, и создана Комиссия по защите прав детей. Этот шаг считается правильным и целесообразным как с точки зрения структуры, так и содержания".

Б. Мурадова подчеркнула, что в то же время при Государственном комитете был создан Секретариат комиссии по защите прав детей при Кабинете министров:

"С начала этого года секретариат функционирует за счёт сотрудников Госкомитета".

Председатель комитета добавила, что за короткий период времени в работу данной комиссии и реализацию положений, установленных законодательством, было внесено множество новых изменений:

"Эти изменения позволят усилить деятельность комиссий в сфере защиты прав детей. Ведь Госкомитет координирует работу комиссий, действующих в регионах, обучает их, проводит образовательные мероприятия и оказывает ежедневную техническую поддержку", - добавила Б.Мурадова.