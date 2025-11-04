В Азербайджане за 5 лет принято 11 нормативных актов по вопросам семьи, женщин и детей

В 2020-2025 годах в Азербайджане было принято 11 нормативных актов, 33 заключения и предложения по вопросам семьи, женщин и детей, а также три государственные программы. Кроме того в семь законодательных актов внесены поправки.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции "Вопросы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана", прошедшей в Баку, заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, Государственный комитет внес ряд важных предложений, направленных на укрепление института семьи.

"За последние 5 лет мы уделили серьёзное внимание законодательной базе. Семейные отношения - это уже не просто вопрос закона, а направление деятельности каждого гражданина", - добавила председатель комитета.