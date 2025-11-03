https://news.day.az/officialchronicle/1792765.html Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над очень обширными программами с привлечением компаний, обладающих большим опытом в области кибербезопасности Кибератаки приобрели сейчас большой размах в мире. Азербайджан в этом году также подвергся этим атакам. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"Чтобы максимально защитить себя, мы работаем над очень обширными программами с привлечением международных партнеров, компаний, обладающих большим опытом в области кибербезопасности", - подчеркнул глава государства.
