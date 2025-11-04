"Вы еще не раз увидите меня на пьедестале почета"

На проходившем в Кишиневе чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет азербайджанец Кенан Насибов впервые завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг. 21-летний спортсмен, находящийся в отличной форме, ранее стал бронзовым призером Гран-при в Перу.

В интервью sportnet.az Насибов рассказал о своем пути в дзюдо, поделился впечатлениями от чемпионата Европы U-23, прокомментировал соперничество с грузинским легионером Ушанги Кокаури и объяснил, почему не выступит на VI Играх исламской солидарности, передает Day.Az.

- Как вы пришли в дзюдо?

- В детстве я был невысоким и полным. Родители записали меня в спорт, чтобы я похудел. Через несколько лет занятий начал участвовать в соревнованиях. Тренеры заметили мои успехи и сказали отцу: "У вашего сына большой потенциал, стоит заняться им профессионально ". С каждой победой мой интерес к дзюдо только рос, и в итоге это стало делом моей жизни.

- Какое место в вашей карьере занимает золотая медаль чемпионата Европы?

- Я всегда мечтал стать чемпионом Европы, и теперь эта мечта сбылась. Благодарен Мехди Джаналиеву и старшему тренеру сборной Эльхану Мамедову за поддержку и помощь.

- Кто оказался самым трудным соперником?

- В полуфинале я встретился с грузином Шалвой Гурешидзе. В 2023 году я наблюдал за ним с трибун - он тогда легко побеждал всех и становился чемпионом Европы и мира среди молодежи. Я заранее настроился на победу над ним и сумел воплотить это на татами. В целом я хорошо знал всех соперников. В первом бою победил чеха Томаша Раску, затем еще одного грузина - Сабу Кардаву, а в финале уже в четвертый раз обыграл поляка Якуба Сордели.

- Вы стали первым азербайджанцем, выигравшим "золото" в этой весовой категории, где долгое время доминировал Ушанги Кокаури.

- В 2024 году я выиграл все этапы Кубка Европы, участвовал в чемпионатах континента и мира, где завоевал "бронзу" и "серебро". До этого у Азербайджана не было медалей в этой весовой категории. С этого года я выступаю среди взрослых. Первый турнир - Большой шлем в Париже - сложился неудачно из-за судейских ошибок. Затем в Баку и Душанбе занял пятое место, немного не дотянув до медали. После интенсивной подготовки успешно выступил на Гран-при в Лиме, где завоевал "бронзу", а Кокаури занял седьмое место.

- Почему вы не поедете на Игры исламской солидарности в Саудовской Аравии?

- Я мог попасть в состав, но Ушанги выиграл "золото" на Гран-при в Мексике, и это увеличило его шансы. Думаю, именно поэтому тренерский штаб решил включить его в заявку. Главный тренер Ричард Траутман знает, как поступать правильно. Я принимаю это спокойно - пусть будет так, как суждено.

- Можно ли уже считать вас новым лидером тяжелого веса в сборной?

- У меня большие цели. Надеюсь, вы еще не раз увидите меня на пьедестале крупнейших международных турниров.