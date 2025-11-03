https://news.day.az/society/1792735.html Предстоящие два дня в Баку будут дождливыми В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего утра и до второй половины 5 ноября местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова ливень. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего утра и до второй половины 5 ноября местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова ливень.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В районах Азербайджана с 4 ноября по вторую половину 5 ноября также местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах прогнозируются ливни и грозы.
