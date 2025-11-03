https://news.day.az/world/1792818.html В Риме обрушилась часть средневековой башни - ВИДЕО В Риме обрушилась часть средневековой башни Конти на Императорских форумах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-под завалов достали четверых рабочих, еще одного пытаются извлечь спасатели, сообщила газета Corriere della Sera. Инцидент произошел во время реставрации памятника.
