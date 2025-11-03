В Риме обрушилась часть средневековой башни

В Риме обрушилась часть средневековой башни Конти на Императорских форумах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-под завалов достали четверых рабочих, еще одного пытаются извлечь спасатели, сообщила газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел во время реставрации памятника.