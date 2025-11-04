https://news.day.az/world/1792919.html

В США могут полностью закрыть воздушное пространство

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что американские власти могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.