Президент Финляндии заявил о начале новой ядерной эпохи

Мир перешел в новую ядерную эпоху. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на открытии Национальных курсов по обороне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает", - сказал глава государства.

Стубб добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Финляндии предстоит решить большое количество новых вопросов. По его словам, речь идет о работе по совместному сдерживанию, управлению эскалацией и так далее.