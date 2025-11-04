В 2026 году ожидается профицит по счету текущих операций в размере $3 млрд

Основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка в следующем году станет удержание инфляции в целевом диапазоне.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Стабильность обменного курса также станет основным фактором стабильности цен в 2026 году. Согласно прогнозам, профицит текущего счета платежного баланса в следующем году будет способствовать поддержанию равновесия на валютном рынке. Согласно последним прогнозам (октябрь 2025 года) Центрального банка, в базовом сценарии (при цене нефти 63,9 доллара за баррель и цене газа 288 долларов за тысячу кубометров) в 2026 году ожидается профицит по счету текущих операций платежного баланса в размере около 3 миллиардов долларов США", - сказал он.

Приоритеты по финансовому сектору будут осуществляться в соответствии со "Стратегией развития финансового сектора на 2024-2026 годы". В рамках реализации стратегии будет продолжена работа по развитию важных секторов финансовой системы страны, включая страхование, рынки капитала, платежные системы и цифровые финансовые каналы, а также по дальнейшему укреплению устойчивости банковского сектора, отметил Т. Кязымов.