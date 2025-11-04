Рэнкинг инвестиционных компаний в Азербайджане по обороту

Опубликованы данные по обороту инвестиционных компаний - членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) за январь-октябрь текущего года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ, компанией с наибольшим оборотом за этот период стало ЗАО "PASHA Capital Investment Company" (38,6 млрд манатов).

На втором месте в списке находится ЗАО "ABB Invest Investment Company" с оборотом 31,9 млрд манатов, а на третьем - ЗАО "CPM-Invest Investment Company" с оборотом 5,2 млрд манатов.

 

Следует отметить, что согласно внутренним правилам БФБ, рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале каждого месяца. Для операций репо, государственных и корпоративных ценных бумаг рейтинг рассчитывается в манатах.

В таблице ниже представлен оборот инвестиционных компаний за январь-октябрь:

  Название Оборот (в манатах) Количество транзакций
1 ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" 38,572,189,168.00 7268
2 ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" 31,784,333,990.00 21809
3 ЗАО Инвестиционная компания CPM-Invest 5,225,052,757.00 2621
4 ОАО Инвестиционная компания Assist Finance 3,284,127,223.00 1500
5 ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az" 2,192,980,574.00 1489
6 ЗАО "Инвестиционная компания Unicapital" 2,073,189,180.00 6313
7 ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital" 1,982,153,771.00 182
8 ЗАО "Инвестиционная компания "Capital Partners" 1,197,128,332.00 1490
9 ЗАО "Инвестиционная компания "Трони" 594,805,946.00 5601
10 ОАО "Инвестиционная компания "İnno Kapital" 238,508,149.00 1036
11 ЗАО "Инвестиционная компания "CFI FINANCIAL" 203,899,676.00 89
12 Инвестиционная компания "MFX Trading" 180,267,462.00 68
13 ОАО "Xalq Bank" 500,010.00 53