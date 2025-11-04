Рэнкинг инвестиционных компаний в Азербайджане по обороту

Опубликованы данные по обороту инвестиционных компаний - членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) за январь-октябрь текущего года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ, компанией с наибольшим оборотом за этот период стало ЗАО "PASHA Capital Investment Company" (38,6 млрд манатов).

На втором месте в списке находится ЗАО "ABB Invest Investment Company" с оборотом 31,9 млрд манатов, а на третьем - ЗАО "CPM-Invest Investment Company" с оборотом 5,2 млрд манатов.

Следует отметить, что согласно внутренним правилам БФБ, рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале каждого месяца. Для операций репо, государственных и корпоративных ценных бумаг рейтинг рассчитывается в манатах.

В таблице ниже представлен оборот инвестиционных компаний за январь-октябрь: