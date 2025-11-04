https://news.day.az/world/1792908.html Демократы готовятся к уходу Нэнси Пелоси Демократическая партия США готовится к уходу из политики бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Демократическая партия США готовится к уходу из политики бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NBC, 85-летняя Пелоси, представляющая Сан-Франциско уже около 40 лет, может объявить о намерении не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2026 года после голосования в Калифорнии 4 ноября по законопроекту о перераспределении границ избирательных округов.
Источники телеканала в Конгрессе и калифорнийских политических кругах сообщили, что Пелоси рассматривает принятие поддерживаемой ею инициативы как символическое завершение своей политической карьеры.
