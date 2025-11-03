Пашинян выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах Армении 2026 года

Никол Пашинян выдвинул свою кандидатуру от правящего "Гражданского договора" для участия в парламентских выборах 2026 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Заявления об участии в выборах сделали также второй президент РА Роберт Кочарян, экс-омбудсмен Арман Татоян, а также движение "По-нашему" (идейный лидер - Самвел Карапетян).