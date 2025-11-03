https://news.day.az/world/1792833.html Пашинян выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах Армении 2026 года Никол Пашинян выдвинул свою кандидатуру от правящего "Гражданского договора" для участия в парламентских выборах 2026 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Пашинян выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах Армении 2026 года
Никол Пашинян выдвинул свою кандидатуру от правящего "Гражданского договора" для участия в парламентских выборах 2026 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Заявления об участии в выборах сделали также второй президент РА Роберт Кочарян, экс-омбудсмен Арман Татоян, а также движение "По-нашему" (идейный лидер - Самвел Карапетян).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре