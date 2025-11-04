Билеты на матч "Карабах" – "Челси" распроданы

Билеты на матч "Карабах" - "Челси", который состоится в рамках 4-го тура Лиги этапа Лиги чемпионов УЕФА, были распроданы сразу после начала продаж. Сегодня же билеты на эту игру перепродаются на "черном рынке" по цене в два-три раза выше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, утверждается, что тысячи билетов были проданы за считанные секунды. Всего через несколько часов все места на стадионе оказались заняты.

Болельщики жалуются, что билеты на "черном рынке" стоят слишком дорого, поэтому они не смогут попасть на матч.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция принимает меры против подобных негативных явлений.

Отметим, что следующий матч "Карабаха" в Лиге чемпионов пройдет против "Челси". Игра состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Более подробно в видеоматериале: