Китай стал отказываться от нефти из России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне американских санкций против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китайские нефтеперерабатывающие компании, включая государственных гигантов и более мелкие частные НПЗ, избегают российских поставок после того, как США и другие страны внесли в черный список крупнейших производителей Москвы и некоторых ее клиентов", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. пока отменили "некоторые поставки" российской нефти после введения санкций США против ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".

При этом более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы также воздерживаются от нефти РФ, "опасаясь штрафов".