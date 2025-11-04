В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянские священники грозятся "взорвать интернет".

Day.Az представляет публикацию:

Противостояние властей Армении и католикоса Гарегина II обрастает все большими признаками шоу-бизнеса, чем политики.

По данным армянской газеты "Иравунк", к властям Армении обратилась группа священников (часть - служащих сейчас, часть - лишенных сана ранее), которая утверждает, что обладает большим объемом фото- и видеокомпромата на высшее руководство армянской церкви.

"Они обещают передать этот компромат и "взорвать" интернет", - пишет издание со ссылкой на источник в администрации Пашиняна.

Ребятам пора отбросить условности и запустить реалити-шоу. Кто победит - тот и останется!