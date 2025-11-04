https://news.day.az/world/1793087.html В США заметили НЛО - ВИДЕО Со второй половины октября снова начались массовые сообщения об НЛО в небе над Нью-Джерси. Напомним, почти год назад массовые наблюдения НЛО над Нью-Джерси стали практически главным новостным фоном в США, передает Day.Az.
Со второй половины октября снова начались массовые сообщения об НЛО в небе над Нью-Джерси.
Напомним, почти год назад массовые наблюдения НЛО над Нью-Джерси стали практически главным новостным фоном в США, передает Day.Az.
Несмотря на то, что количество опубликованных видео в соцсетях уже примерно идентично прошлогоднему, в медиа пока эти наблюдения не стали заметны.
