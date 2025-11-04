Хроника Победы: армянская армия взяла в союзники фосфор

В течение дня 3 ноября и в ночь на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка "Застава М-55", 1 тактический БПЛА, 3 военных грузовика противника.

"Победоносная армия Азербайджана освободила от оккупации села Мирек, Кавдар Джебраильского района, села Мешедиисмаиллы, Шафибейли Зангиланского района, села Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Твиттере.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете "La Repubblica". В интервью он, в частности, сказал: "На протяжении 30 лет они преподносили себя так, словно у них есть непобедимая армия. Они утверждали на протяжении 30 лет, что в одиночку оккупировали наши территории, хотя мы знаем, что это - неправда. Так что мы доказали им, кто есть кто. Мы доказали, что их якобы "непобедимая армия" - это легенда, миф, и принять это им очень тяжело. Однако они уже признали свое поражение. Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу".

4 ноября противник подверг обстрелу территорию Тертерского и Агджабединского районов.

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе из минометов и стрелкового оружия.

ВС Армении применили против мирного населения Тертерского района запрещенные международными конвенциями снаряды, начиненные белым фосфором. К счастью, снаряды, выпущенные по территории села Сехлебад Тертерского района, не разорвались. Территория была осмотрена, был обнаружен один неразорвавшийся снаряд с белым фосфором. 122-миллиметровый снаряд содержит 3,8 кг белого фосфора. Он не разорвался из-за неисправного взрывателя. Снаряд был обезврежен на месте.

Выпущенная вооруженными силами Армении по Агджабеди ракета "Смерч" упала на пустыре. Ракета не взорвалась, сотрудники ANAMA обезвредили ее на месте. С начала войны на территории Агджабединского и Агдамского районов обезврежены 14 неразорвавшихся ракет "Смерч".

4 ноября с 01:08 до 08:10 позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении.

4 ноября с 10:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу села Агдамского района. Обстреляны также город Тертер и поселок Шихарх Тертерского района.

4 ноября была пресечена попытка диверсии со стороны ВС Армении против подразделений азербайджанской армии в Зангиланском районе армяно-азербайджанской государственной границы. Разведывательно-диверсионная группировка противника, понеся большие боевые потери, была вынуждена отступить.

Точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта. 3-пушечная зенитная установка 20-и миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы.

В результате огневых ударов по подразделениям 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, участвующих в боях на Агдеринском направлении фронта, уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники. Среди личного состава, уничтоженного в результате выведения из строя военного автомобиля марки УАЗ, находился также офицер воинской части капитан Андо Григорян.