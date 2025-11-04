Важно провести комплексную работу по формированию общей тюркской азбуки

В преддверии 100-летия Бакинского тюркологического конгресса, которое будет отмечаться в 2026 году, важно провести всестороннюю работу, охватывающую исторические, научные, культурные и правовые аспекты создания общей тюркской азбуки.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на 18-м заседании Совета старейшин ОТГ в Баку.

Он отметил, что на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Самарканде, была принята важная для тюркского мира резолюция - 15 декабря объявлен Всемирным днем тюркской языковой семьи.

"Это решение подчеркивает актуальность и значимость нашей работы над созданием единой азбуки. 2026 год - особая дата, столетие первого тюркологического съезда в Баку. Мы должны совместно с профильными учреждениями наших стран и братской ОТГ реализовать комплекс мероприятий, включающих исторические, научные, культурные и правовые аспекты темы общей азбуки", - сказал Б.Йылдырым.

По его словам, по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начата масштабная программа по изучению истории тюркских государств и переводу соответствующих трудов. В рамках этой программы при поддержке Совета аксакалов и Тюркской академии уже состоялись семинар в Анкаре и первое заседание комиссии 10-11 сентября в Алматы, где обсуждались методология, структура и организация будущих исследований.

"Цель комиссии - подготовить двухтомное издание по общей истории тюркских народов, которое планируется издать на всех тюркских языках, основанных на едином алфавите. Этот вопрос также будет рассмотрен на сегодняшнем заседании", - отметил он.