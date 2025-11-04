Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о судьбе миссии ЕС в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, формат деятельности миссии ЕС в Армении изменится после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, заявил армянский премьер.

"Изменения произойдут после подписания мира с Баку".