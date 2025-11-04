https://news.day.az/world/1793052.html Пашинян рассказал о судьбе миссии ЕС в Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о судьбе миссии ЕС в Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, формат деятельности миссии ЕС в Армении изменится после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, заявил армянский премьер. "Изменения произойдут после подписания мира с Баку".
Пашинян рассказал о судьбе миссии ЕС в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о судьбе миссии ЕС в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, формат деятельности миссии ЕС в Армении изменится после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, заявил армянский премьер.
"Изменения произойдут после подписания мира с Баку".
