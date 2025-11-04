В Азербайджане созданы условия для непрерывности процесса легализации - Микаил Джаббаров
В Азербайджане созданы благоприятные условия для обеспечения непрерывности процесса легализации, а также усилено налоговое администрирование с целью сохранения и приумножения достигнутых результатов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
Министр сообщил, что выдвинуты также предложения по снижению налогового бремени для малоприбыльных секторов и постепенному, поэтапному налогообложению деятельности частного сектора, не связанного с нефтегазовой сферой.
"Следует отметить, что эти вопросы обсуждались непросто, при этом высказывались различные точки зрения. Представленный документ отражает единую позицию", - подчеркнул М.Джаббаров.
