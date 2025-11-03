https://news.day.az/world/1792906.html США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты После распоряжения президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний Вашингтон планирует провести первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Newsweek, ракета типа Minuteman III, способная нести ядерную боеголовку, будет запущена с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии и должна достичь ракетного полигона имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах.
