Вакцинация от гриппа в Азербайджане набирает темп

Приказом Министерства здравоохранения руководителям медицинских ведомств и учреждений Азербайджана поручено в течение 6 месяцев начиная с 8 октября 2025 года провести вакцинацию от гриппа среди медицинских работников и лиц из других групп риска в городах и районах республики.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в департаменте по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Ранее сообщалось, что в связи с началом осенне-зимнего сезона на территории страны проводятся традиционные профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения острых респираторных вирусных инфекций, а также гриппа. Согласно приказу министра здравоохранения Теймура Мусаева, с 8 октября стартовала кампания по вакцинации. По состоянию на 2 ноября в медицинских учреждениях объединения вакцинировано от гриппа 16 тыс. 562 человека. Из них 2352 человека в возрасте от 0 до 17 лет, 11 364 - от 18 до 59 лет, 2846 - 60 лет и старше.

Желающие пройти вакцинацию против гриппа могут обратиться в центральные районные больницы в регионах, а также в первичные медицинские учреждения амбулаторно-поликлинического профиля в городе Баку.

Вакцинация проводится на добровольной основе.