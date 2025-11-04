Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

В районе бывшей средневековой церкви в датском городе Орхус археологи нашли более 50 скелетов, возраст некоторых из них может достигать 900 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба местного музея Моэсгор.

"Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет", - сообщили в музее.

По словам археолога Ханса Скова, во рту у некоторых скелетов лежат монеты. Он предположил, что их могли положить для обеспечения перехода усопших в загробный мир.