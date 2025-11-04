На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

4 ноября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем новый адвокат Р. Варданяна Эмиль Бабышев, осуществляющий защиту его прав, представил суду ходатайство.

Он отметил, что на предыдущих заседаниях Р. Варданян и тогдашний его адвокат представили суду ряд ходатайств. Однако выписки из принятых по этим ходатайствам судебных решений в полном объеме стороне защиты предоставлены не были. Защитник попросил суд предоставить выписки из указанных решений полностью стороне защиты.

Отметим, что на предыдущем заседании Р. Варданяну был назначен новый адвокат за счет государства. До этого его права защищал адвокат, выбранный им самим. Двумя заседаниями ранее Р. Варданян отказался от своего выбранного адвоката.

Судья З. Агаев сообщил, что до сих пор стороне защиты указанные выписки предоставлялись и впредь он сможет пользоваться этим правом.

Затем Р. Варданян представил очередное ходатайство, попросив пригласить на судебное заседание представителя Государственной пограничной службы Азербайджана. Он заявил, что это связано с одной из статей обвинения против него - незаконным пересечением государственной границы Азербайджанской Республики.

Защитник Р. Варданяна Э. Бабышев также заявил, что поддерживает позицию и ходатайство обвиняемого, попросив его удовлетворить.

Высказав отношение к ходатайству, старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев отметил, что в ходатайстве стороны защиты не указано, кто именно и по какой причине должен быть допрошен, какие показания данный человек может дать в качестве свидетеля и какое отношение эти показания могут иметь к предъявленному обвиняемому обвинению, а также заявил, что нет необходимости в показаниях сотрудников Государственной пограничной службы по делу о незаконном пересечении границы.

Он отметил, что если обвиняемый утверждает, что он пересек государственную границу Азербайджанской Республики законным образом, вопреки обвинению, и хочет это доказать, то в законодательстве для этого предусмотрены необходимые процедуры. Если обвиняемый законным образом пересек территорию Азербайджана, на его общегражданском паспорте должен быть штамп Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Он может доказать это, предъявив штамп в своем паспорте.

В. Алиев попросил суд отклонить ходатайство.

Суд, выслушав стороны, вынес решение. В соответствии с решением, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Судья З. Агаев также отметил, что если по данному вопросу будут представлены предусмотренные законом сведения, то он может быть вынесен на обсуждение.

Затем судья З. Агаев сообщил, что группа лиц, признанных в качестве потерпевших по делу, обратилась в суд, что они не могут участвовать в процессе по уважительной причине и направила заявления, подтверждающие их показания в ходе предварительного следствия.

Стороны заявили, что не возражают против оглашения этих показаний в суде.

Затем показания дали потерпевшие от преступления, совершенного в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Потерпевший Сагиф Микаилов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сообщил, что получил ранение в результате провокации остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в направлении поселка Аскеран Ходжалинского района.

Потерпевший Айдын Гарибов в своих показаниях отметил, что он, Джейхун Шахнамазлы и Тарлан Джаббаров получили ранения в результате открытия огня в селе Халфали Шушинского района.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Кянан Абилов сообщил, что получил пулевое ранение левой руки в результате обстрела противника из огнестрельного оружия на безымянной высоте в Ханкендинском районе.

Потерпевший Юсиф Вейсов в своих показаниях указал, что получил осколочное ранение коленной чашечки в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Чанагчы Ходжалинского района, который упал рядом.

Потерпевший Рахиб Мамедов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, сообщил, что Фарид Мехбалы и Тебриз Рагимов погибли в результате взрыва ручной гранаты, брошенной противником на территории Зангиланского района, а он, Ибрагим Майыллы, Сеймур Гасанли и несколько других лиц, имена которых он на данный момент не помнит, получили ранения.

Тогрул Наджафли в своих показаниях подчеркнул, что он и несколько других лиц получили ранения в результате провокации противника на территории Зангиланского района. А Фарид Рустамов, Фарид Мехбалы и Тебриз Рагимов погибли.

Потерпевший Фаиг Джафаров, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, отметил, что он и некоторые другие лица получили ранения, а несколько человек погибли в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником на территории Лачинского района.

Потерпевший Эмин Мамедов, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора В. Алиева, заявил, что Али Алиев погиб в результате взрыва ручной гранаты, брошенной противником на территории Лачинского района, а он, Турал Агджабеков, Габиль Мамедов и несколько других лиц, имена которых он не помнит, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Рамазан Мухаммедов отметил, что он и еще несколько человек получили ранения в результате взрыва пушечного снаряда, выпущенного противником на территории Ходжавендского района. Давшие показания потерпевшие Сейран Эминов, Вугар Мамедов, Турал Багиров, Нармеддин Гулиев, Али Рустамов, Ахмед Ибрагимов, Турал Имамгулиев, Салех Исмаилов, Асиф Мамедов, Ариз Гашымов, Видади Ханиев и Назир Гюльалиев отметили, что получили ранения в результате провокации противника на территории Кяльбаджарского района.

Гулу Гулиев, Беюкага Гасанов, Сахават Гулиев в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате вражеских провокаций на территории Лачинского района, а Сеймур Гасанли, Асиф Мамедов и Угур Шукюрлю - в Зангиланском районе.

Давшие затем показания Ибад Исмаилов, Илькин Рагимов и Эльмир Бейдуллаев подчеркнули, что получили ранения на территории Ходжавендского района, Айхан Абдуллаев - Иса Булагы города Шуша, Гюндуз Гурбанов - села Халфали Шушинского района, Рафаэль Салимов - Агдамского района, а Хиджран Султанов - Агдеринского района во время провокаций со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Суд также огласил документы, содержащиеся в материалах уголовного дела и собранные в ходе предварительного следствия, и изучил доказательства.

Следующее заседание суда назначено на 18 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.