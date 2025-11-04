Проведена операция против незаконно продававших билеты на матч "Карабах" - "Челси"

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело оперативно-технические мероприятия для выявления группы лиц, которые незаконно выставили на онлайн-продажу билеты на футбольный матч Лиги чемпионов между командами "Карабах" и "Челси", запланированный на 5 ноября на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Об этом сообщили Day.Az в МВД.

Было установлено, что Эмиль Дадашов, Джавид Дадашов, Рашад Гасанов, Мурад Миркишиев и Вюсал Залов приобрели билеты заранее - в онлайн-режиме и через официальные пункты продаж, - после чего пытались реализовать их на различных страницах в социальных сетях, а также на "черном рынке" по завышенной цене. Все они были задержаны киберполицией.

Расследование показало, что задержанные воспользовались ограниченным количеством билетов и высоким интересом граждан к игре, совершив противоправные действия. В отношении них приняты меры в соответствии с законодательством, операции продолжаются.

"МВД обращается к гражданам, желающим посетить международные спортивные турниры, которые будут проводиться в нашей стране, и настоятельно рекомендует приобретать билеты только в официальных пунктах продаж.

Предупреждаем, что покупка билетов на различных страницах в соцсетях или через другие нелегальные источники может привести к случаям мошенничества", - отметили в ведомстве.