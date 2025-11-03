В Баку приветствовали учреждение Всемирного дня тюркской языковой семьи

Согласно решению, принятому ЮНЕСКО на 43-й конференции в Самарканде, 15 декабря официально объявлено Всемирным днем тюркской языковой семьи.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в "X".

"Выбранная дата напоминает о дне, когда были расшифрованы орхонские надписи, древнейшие письменные памятники, отражающие глубокие общие корни и общую историю всех тюркских языков. Азербайджан приветствует это как важный шаг в направлении увековечения нашего богатого языкового наследия, поощрения глобального культурного разнообразия и укрепления связей в тюркском мире", - говорится в публикации.