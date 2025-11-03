Кто украл данные о редкоземельных элементах в Карабахе?

Автор: Лейла Таривердиева

Редкоземельные металлы... В последнюю пару лет о них не говорит только ленивый. Эта категория полезных ископаемых вышла на первый план в связи с бурным ростом технологий, которые зависят от использования редкоземельных элементов. И особенно актуализировалась тема в связи с тем, что абсолютным лидером в добыче и обработке этих ресурсов стал Китай.

В 90-х Соединенные Штаты были среди лидеров благодаря калифорнийскому руднику. Однако экономические проблемы, постигшие рудник, и прекращение добычи на несколько лет лишили Штаты лидерских очков. Китай, тридцать лет назад добывавший 31 тыс. тонн редкоземельных элементов, в 2024 году добыл 270 тыс. тонн, и угнаться за ним в ближайшее время не представляется возможным. Какими бы причинами не объясняли этот рывок на Западе, факт остается фактом - сегодня Китай контролирует не только добычу, но и около 90 процентов мирового объема переработанных редкоземельных металлов, а также располагает крупнейшими мощностями по их разделению и очистке, пишут зарубежные СМИ.

В прошлом году добыча в США составила 46 тыс. тонн, но основным поставщиком редкоземельных элементов для Штатов остается Китай. В 2023 году его доля на американском рынке составляла 70 процентов.

Как бы там ни было, а редкоземельные элементы сегодня являются стратегическим ресурсом, и их поисками занялись все. Президент Беларуси дал указание правительству начать поиски в республике запасов редкоземельных металлов и других ресурсов. Страны Центральной Азии оказались в эпицентре западного интереса благодаря своим огромным запасам этого стратегического сырья. В ближайшее время состоится встреча Дональда Трампа с лидерами стран ЦА в Вашингтоне, и ожидается, что редкоземельные элементы станут основной темой обсуждений. Выяснилось также, что много чего есть в Украине. Эти богатства оставались без внимания, пока редкоземельные запасы страны не заинтересовали нового главу Белого дома. Оказывается, в Украине имеется 21 из 30 веществ, которые Европейский союз определяет как "критическое сырье", и запасы этого сырья составляют около 5 процентов от мировых. Однако промышленной разработки их никогда не велось, их получали только как побочные продукты при добыче других металлов.

Редкоземельный бум охватил весь мир. И невольно у нас тоже возник законный вопрос: а есть ли такие ресурсы в Азербайджане?

Ответ на него оставим специалистам. В открытом доступе такой информации нет. Однако в ходе поисков в Сети на глаза попалась статья, опубликованная в армянских СМИ в июне 2011 года за авторством Игоря Мурадяна. Статья как бы не по теме, но очень любопытная.

Игорь Мурадян это один из тех, кому регион обязан тридцатилетним конфликтом. Он был первым лидером комитета "Карабах" и стоял у истоков процесса отторжения от Азербайджана его исконных территорий. Мурадян не дожил до Второй карабахской войны каких-то двух лет и не увидел краха своего детища. А жаль.

Ярый националист рассказал в статье о заслуженном геологе Азербайджанской ССР по фамилии Цатуров. Когда после этнических чисток азербайджанцев в Армении, армянам пришлось уезжать из Баку, соседи Цатурова, азербайджанцы, предложили ему помощь в вывозе принадлежавшей ему ценной коллекции художественных тарелок на вокзал, откуда отходил поезд в Ереван. Воспользовавшись, как пишет Мурадян, дружественным расположением соседей, которые знали, насколько дорога для него эта коллекция, заслуженный геолог в декабре 1988 года решил незаконно вывезти в Армению материалы геолого-изыскательских работ, которые проводились различными геологическими экспедициями на территории Карабаха и в окружающих его районах - тех самых, что впоследствии были оккупированы армянами. То есть соседи думали, что помогают ему вывезти в ящиках семейную реликвию, не подозревая, что содействовали краже ценного геологического материала и документов.

В принципе, ничего удивительного в поведении заслуженного геолога Цатуряна нет, если вспомнить, сколько артефактов и прочих ценных материалов было украдено армянскими черными копателями во время бегства с оккупированных территорий при наступлении Азербайджанской армии. Как и Цатурян, эти воры вывозили все это с определенным расчетом. В 1988 году уже было ясно, что на этот раз конфликт погасить не удастся и Москва не собирается останавливать Ереван. Учитывая благосклонность руководства СССР к армянам, ожидалось, что им удастся достичь своих целей и захватить чужие земли. И вот тогда информация о недрах станет очень полезной раздувшейся на невинной крови Армении.

Как можно узнать из статьи Мурадяна, среди незаконно вывезенных в Армению материалов имелся доклад азербайджанскому правительству от мая 1968 года, который в дальнейшем почему-то был изъят из геологического фонда Азербайджана и получил гриф "совершенно секретно". Почему был изъят документ и как попал в руки Цатурова, автор не уточняет. Доклад содержал информацию об истинных запасах драгоценных и цветных металлов по результатам специальной муровдагской экспедиции, проведенной в Карабахском регионе, а также в Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском и Зангеланском районах. В докладе было указано, что в этих районах имеются следующие запасы металлов по категории А1+ В1: золота - 1250 тонн, серебра - 4550 тонн, меди - 1840 тысяч тонн, свинца - 660 тысяч тонн, цинка - 775 тысяч тонн, кобальта - 150 тысяч тонн, хрома - 2250 тысяч тонн (с учетом флангов - 3500 тысяч тонн). В докладе, также имеются сведения о значительных запасах алюминиевого сырья и железных руд с содержанием железа до 45-55 процентов. Имеются многочисленные следы редкоземельных элементов - лития, бериллия, и других.

Помимо данного доклада имелись другие записки о наличии выходов минеральных вод, полудрагоценных и поделочных камней, шпата, природных красящих веществ. Имелись, также, сведения о месторождениях полезных ископаемых, в том числе драгоценных и цветных металлов.

В декабре 1988 года данные материалы, согласно Мурадяну, были помещены в геологический фонд Управления геологии Армянской ССР. Армения готовилась к оккупации и объявлению указанных территорий своими, за чем должна была последовать разработка недр. Правда, воспользоваться данными Армения не смогла, потому что зимой 1993 года эти материалы были проданы одним из ответственных чиновников правительства гражданину США за 2000 долларов. Той же зимой, как пишет Мурадян, не дожив года до 80-летия, умер от истощения в невероятно тяжелых условиях сам Цатуров, и никто не знает, где он захоронен.

В 2011 году Мурадян напомнил об этой истории, чтобы обратить внимание Еревана и сепаратистского режима на то, что имеется в недрах захваченных районов. Он призывал не смотреть на земли вокруг бывшей НКАО как на пустыню, потому что это богатейшие земли. Физулинский, Джебраильский, Кяльбаджарский, Лачинский районы это золото, медь, хром, серебро, а в Физули, Джебраиле и Агдаме даже есть хорошие прогнозы по нефти.

Кстати, в годы оккупации в армянских СМИ не раз появлялись новости о планах Еревана и Ханкенди начать поиски нефти на захваченных территориях. До этого дело не дошло, так как для подобных проектов им требовались зарубежные партнеры, а работать на оккупированных территориях ни одна серьезная нефтедобывающая компания мира не стала бы. Хотя в советских фильмах мы часто с удивлением обнаруживали нефтяников с армянскими фамилиями и никогда с азербайджанскими, искать и добывать нефть в Армении не умели. В 2019 году в СМИ прошла "радостная" новость - удалось с применением новых технологий получить синтетические нефтепродукты из каменного угля, который незаконно добывался в Агдеринском районе. Но развернуться не успели. Грандиозные планы остались неосуществленными.

Игорь Мурадян написал в 2011 году об укравшем из Баку ценные материалы геологе Цатурове для того, чтобы объяснить агрессору, чем ему удалось завладеть. Нужно создать в Карабахе геологическую службу, привлекать специалистов из России, Туркменистана, Узбекистана и зарубежный капитал, указывал националист, по узости мышления не понимающий, почему все это до сих пор не сделано.

Он так и помер, не найдя ответа на этот вопрос.