Не так давно на встрече с Николом Пашиняном в Страсбурге генсек ПАСЕ Торбьерн Ягланд назвал оккупированный Карабах "серой зоной". И хотя не раз светившийся в антиазербайджанских кампаниях Ягланд совсем не собирался обижать сепаратистов, те обиделись на такую трактовку их статуса, заявив, что "мы не серая зона".

Между тем оккупированные территории любого государства являются по умолчанию "серой зоной", то есть зоной, где не работают международные законы, где не соблюдаются принятые в мире правила и нормы, а каждый действует по собственному усмотрению, без оглядки на закон и право.

Все это в полной мере относится к самопровозглашенному образованию, созданному Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана. "Серость" сепаратистского режима проявляется во всех аспектах жизнедеятельности. Эти территории уже не один десяток лет используются в качестве транзитного пути для различного рода криминальных картелей. Через подконтрольные Еревану территории идут наркотики, оружие, осуществляется траффикинг. Кроме того, есть сведения о захоронении на находящихся под оккупацией территориях Физулинского и Агдамского районов отходов ядерного топлива Мецаморской АЭС.

Помимо того, что оккупационный режим оскверняет такими действиями азербайджанскую землю, он также покушается на ее недра. В связи с непризнанностью так называемой "НКР", производить добычу законными путями невозможно. Тем более невозможно законно зарабатывать на незаконно добытых богатствах азербайджанских недр.

Накануне армянские СМИ сообщили о еще одном "достижении" в деле незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в оккупированном Карабахе. На этот раз новость касалась не золота, которым богат регион, а о месторождении каменного угля в Агдеринском районе. Как сообщается, в результате применения новых технологий удалось получить синтетические нефтепродукты из каменного угля, полученного в результате разработки карабахского месторождения Магавуз. Завкафедрой химико-биологических и экологических технологий Национального политехнического университета Армении Гагик Торосян порадовал руководство сепаратистского образования и рассказал о тонкостях технологического процесса.

По мнению Торосяна, залежи угля в данном месторождении больше доказанных в советское время объемов. А значит, у Карабаха скоро появится своя нефть, и в определенном смысле "добывать" ее будет Армения.

Комментируя эту новость, азербайджанские специалисты в первую очередь обращают внимание на нарушение Арменией конвенции ООН, запрещающей разработку месторождений на оккупированных территориях. Кроме того, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития существует специальный запрет на экспорт минеральной продукции из зон конфликта и высокого риска. Что касается переработки каменного угля с целью получения синтетической нефти, то это возможно. Другое дело - насколько это рентабельно. Рентабельность зависит от качества сырья.

До армянской оккупации запасы сырья на угольном месторождении Агдеринского района были подсчитаны по низкой категории, то есть они не имеют промышленного масштаба. Для уточнения запасов угля и проведения технологических исследований должны были быть проведены более детальные геологические работы, что на тот момент считалось неактуальным для Азербайджана.

На вопрос, насколько имеет экономический смысл такая переработка угля, азербайджанские специалисты отвечают с сомнением. Но это с точки зрения богатого и самодостаточного Азербайджана. А вот с точки зрения нищей Армении богатство недр оккупированного Карабаха - это реальные сокровища.

И вообще, отсутствие экономического смысла вовсе не исключает наличие смысла политического.

Уголь, незаконно добытый в Карабахе, уже поставляется в Армению. Не продается, а поставляется. Точнее, оккупанты просто вывозят запасы азербайджанских недр. Не для производства нефти, конечно. Это просто пропагандистское "сальто", не более. Азербайджанский уголь нужен для работы Ереванской ТЭЦ. То есть наш уголь дает свет Еревану? Очень трогательно.

В прошлом году Азербайджан объявил о намерении подать в суд на компании, занимающиеся незаконной добычей на оккупированных территориях. Речь шла о золоторудных месторождениях, где Армения при содействии зарубежных компаний ведет незаконные разработки. В первую очередь это богатый золотом Кяльбаджарский район. Не случайно армяне так стремятся оставить его за собой на случай возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха. В целях удобства транспортировки добытой руды была даже построена проходящая через Кяльбаджар дорога Bарденис - Агдере.

В ходе расследования, на основе изображений высокой четкости, полученных со спутника Azersky ОАО "Азеркосмос", а также геологоразведочных данных, были доказаны факты незаконного проведения работ по добыче на рудных месторождениях, расположенных на оккупированных территориях. Среди них месторождения золота, меди и колчедана в Гызылбулаге, меди, золота и молибдена в Демирли, Джанятаге, Гюльятаге (оккупированная часть Тертерского района), месторождения золота в Союдлю, Агдюздаг, Тутхума (Кяльбаджар), месторождения золота в Bежнели (Зангилан), свинца в Мехмане, Сорбулаге (Кяльбаджар), ртути в Сарыбулаге, Агятаге, Левчае, Шорбулаге, Гамышлы, Аггая (Кяльбаджар, Лачин), Чильгязчай, Нарзанлы (Лачин).

Добываемые полезные ископаемые переправляются из Карабаха в Армению, где перерабатываются и продаются за рубеж как продукт Республики Армения. Это необходимо как для обеспечения законности сделок, так и для обеления имиджа сотрудничающих с сепаратистами зарубежных компаний. Замешаны в этом беззаконии компании из России, Индии, Франции, и далеко не все финансируются диаспорой.

Впрочем, какой спрос с "серой зоны"...

Зульфугар Ибрагимов