https://news.day.az/sport/1792585.html Объявлен состав женской сборной Азербайджана по волейболу на VI Играх исламской солидарности Объявлен состав женской сборной Азербайджана по волейболу на VI Играх исламской солидарности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главный тренер Фаиг Гараев пригласил в сборную 12 игроков.
Это - Айшан Абдулазимова, Айнур Иманова, Маргарита Степаненко, Ксения Павленко, Юлия Каримова, Баяз Гулуева, Валерия Кондратьева, Анастасия Байдук, Улькер Керимова, Нилюфер Агазаде, Елизавета Буркова и Валерия Буркова.
