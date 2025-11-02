Объявлен состав женской сборной Азербайджана по волейболу на VI Играх исламской солидарности

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главный тренер Фаиг Гараев пригласил в сборную 12 игроков.

Это - Айшан Абдулазимова, Айнур Иманова, Маргарита Степаненко, Ксения Павленко, Юлия Каримова, Баяз Гулуева, Валерия Кондратьева, Анастасия Байдук, Улькер Керимова, Нилюфер Агазаде, Елизавета Буркова и Валерия Буркова. 