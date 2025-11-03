О падальщиках и информационных шакалах: кого напугал азербайджанский транзит для Армении

Автор: Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

Азербайджанская сторона подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через азербайджанскую территорию в Армению. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Итак, Азербайджан открыл транзит для Армении, Пашинян заявил, что готов открыть транзит для Азербайджана. Что это значит в региональном раскладе и какое значение имеет для евразийского пространства? Давайте разберемся.

Любое политическое решение, которое служит интересам народов, несомненно, имеет позитивное значение, А данное решение создает оптимальные условия для делового сотрудничества, вслед за которым рано или поздно наступит эра культурного, информационного, туристического обмена между Арменией и Азербайджаном. Это поможет разрядить многолетний узел кровавого конфликта и его последствий. Создаст абсолютно новые условия для развития Южного Кавказа как перспективного региона евразийского пространства.

На самом деле, у Азербайджана и Армении много общих интересов и задач. Эти две страны вступают в эру диалога, в ходе которого они смогут не только взаимно усилить возможности друг друга, но и выступать с единой позицией в сфере международных отношений. Произойдет то, чего так не хотят третьи страны - противники единства и стабильности на Южном Кавказе. Те международные игроки, которые действовали и пытаются действовать в регионе по принципу "разделяй и властвуй".

Что касается отрицательной реакции на это событие "ура-патриотов" из России и реваншистов из Армении, то в политической и экспертной средах всегда была и есть категория так называемых падальщиков, информационных шакалов, которые любят смаковать проблемы, а иногда и сами способствовать их созданию. Меня лично, и не только меня, смешат рассуждения некоторых таких "знатоков" об экономической составляющей открытия границ в Армении и Азербайджане для взаимного транзита. Сами эти "умники" мешок картошки в голодный год на базаре продать не смогут, но зато подняли целый вой о "рисках" для безопасности России и Армении после слов Оверчука. Жизнь покажет. Но уже сейчас видно, что открытие границ Армении и Азербайджана для прохода грузов, в том числе, российских это сугубо позитивный шаг, способствующий укреплению и развитию евразийского пространства.

На сайте Российского Фонда стратегической культуры, в частности, сообщается, что "теперь, когда часть армянской политической элиты явно приветствует идею замещения российского зерна казахстанским, нужно задать простой вопрос: какой ценой и через кого это замещение произойдёт? Ведь чтобы пшеница из Казахстана попала в Армению, ей предстоит сегодня пройти через территорию Азербайджана, Грузии, а, возможно, завтра и Турции". Напомню, что, выступая недавно на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, Никол Пашинян заявил о планах по открытию транзитного сообщения между Азербайджаном и Турцией по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис. Так вот, сайт пишет, что Азербайджан и Турция "не только не являются союзниками Армении, но и фактически ведут по отношению к ней политику давления и шантажа"...

Мне эти опасения кажутся сильно преувеличенными. А излишняя политизация экономики способна порой сильно исказить картину. Покупать зерно Армения будет там, где выгодно. Да и необходимо различать шантаж и политическое давление. Лично мне понятно одно: Азербайджан открыл возможности для доставки грузов в Армению через свою территорию. Для российских кругов это вполне нормальное и взаимовыгодное решение. А бизнес сам разберется с кем торговать и где закупать то же зерно. В убыток себе никто торговать не будет.

Только подумайте - после десятилетий ограничений Азербайджан впервые разрешил транзит грузов в Армению. Для региона это очень важное событие. Выигрывает Армения и ее партнеры, но и Азербайджан в накладе не останется, потому что на транзите страны зарабатывают порой не меньше, а даже больше, чем на торговых операциях.

Я полностью согласна с мнением тех российских экспертов, которые адекватно воспринимают происходящее. Невозможно не видеть, что решение Баку и ответное предложение Еревана находятся в логике реализации мирной повестки. Кстати, не будем забывать, что открытие коммуникаций обговорено в Трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, в том числе президентом России. После подписания мирного договора эти процессы, думаю, активизируются.

Южный Кавказ сейчас вступает в эру созидательного процесса и перед экспертным сообществом стоит задача разработки повестки этого процесса, в том числе, какие конкретные формы и методы работы с общественным сознанием будут необходимы. Одно дело жить в атмосфере войны и противостояния, а другое - в формате диалога. И забытое слово из эпохи Горбачева "перестройка" для народов Южного Кавказа вновь становится актуальным. Процесс пойдет, как опят же говорили в эпоху перестройки, лишь бы никто не мешал этим позитивным переменам.