Дорожный обмен и его тонкости для Баку и Еревана

Автор: Лейла Таривердиева

Армения готова предоставить автодорогу по своей территории для проезда грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан, заявил накануне в парламенте Никол Пашинян.

"С этого момента мы готовы обеспечить проезд по территории Армении грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и в обратном направлении. Проезд может быть обеспечен по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис", - сказал премьер-министр Армении.

Эти решения стали ответным шагом Еревана на снятие Азербайджаном ограничений на провоз по своей территории грузов для Армении. Президент Ильхам Алиев объявил об этом решении в Казахстане. И не случайно - именно казахстанское зерно станет первым грузом для Армении, который впервые за тридцать лет пройдет по азербайджанским дорогам.

Азербайджан всегда был самым удобным и самым выгодным транзитором для Армении. Поэтому, когда из-за армянской агрессии дороги закрылись, эта страна оказалась в очень сложном положении. Объявляя об ответном шаге Еревана, Пашинян так и сказал - это "историческое событие, знаменующее собой первый этап преодоления блокады РА".

Энтузиазм премьер-министра Армении нельзя не приветствовать, однако Пашиняну все-таки следует правильно выбирать слова. Определение "блокада" в данном случае неуместно. Армения не находилась в блокаде, она находилась в изоляции, в которую попала по причине своей агрессорской политики и нежелания исправляться. Из четырех границ у нее были закрыты только две. И закрыты они были по объективным причинам, вытекающим из действий самого Еревана. Армения имела выход через Иран и Грузию. Никто не мешал ей торговать и совершать прочие обмены с внешним миром. Другое дело, что именно Азербайджан и Турция являются теми соседями, которые были критически необходимы Армении для эффективного и выгодного подключения к жизни на евразийском пространстве. Ни Иран, ни Грузия не могли ей этого дать.

Так что слово "блокада" тут совершенно, повторим, неуместно и даже умаляет значимость сказанного армянским премьером, создавая определенный фон. Вообще, правительству Пашиняна нужно избавляться от клише традиционной пропаганды. Эти клише были направлены на формирование образа жертвы, в то время как Армения вовсе не является жертвой в тех процессах, что происходили на Южном Кавказе в последние тридцать пять лет. Она была виновницей всех этих бед, в том числе бед собственного народа.

Хотя мы вроде как уже подружились, все же не надо думать, что конфликт и армянская оккупация будут забыты и сданы в архив ради хороших отношений с соседом.

Так же не стоит думать, что Азербайджан согласится поменять Зангезурский проект на альтернативные варианты, которые уже не раз предлагал Ереван. Главное, что нужно Азербайджану от Армении на данном этапе, - это открытие дороги через Мегри. Точнее - восстановление. И мы рады слышать от Никола Пашиняна, что в настоящее время совместно с США ведется активная работа по реализации проекта TRIPP. Армянский премьер сказал о сложных моментах проекта, но пообещал, что в ближайшее время они будут обсуждены и решены.

Пока армянская сторона ищет решения, Азербайджан продолжает двигаться вперед. Уже дано согласие на использование железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции в Армению. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В настоящее время железнодорожными ведомствами решаются связанные с началом транзита вопросы.

После того, как российские грузы пойдут в Армению из России и, вероятно, в обратном направлении тоже, армянской стороне можно будет забыть о проблемах Верхнего Ларса. Десятки лет армянские перевозчики мучились с доставкой грузов в Россию и из России, простаивая половину года на проблемном погранпереходе на грузино-российской границе. Россия - главный торговый партнер Армении. Кроме того, Ереван много лет обещает Ирану стать воротами в ЕАЭС, и только сейчас он, наконец, может хотя бы в незначительной степени исполнить свое обещание. Ворота на пространство ЕАЭС Армения сможет открыть для южного соседа только после запуска Зангезурского коридора, того самого проекта TRIPP.

Если откровенно, транзит через Армению в Турцию Азербайджану, по большому счету, не особо нужен. То, что нужно Азербайджану от Армении, - это транзит в Нахчыванскую Автономную Республику. Это главное, чего он ожидает от Еревана. Начавшиеся после Вашингтона позитивные процессы вытекают из этой логики. Если Армения вдруг передумает или станет слишком тянуть с решением вопроса, это может отразиться на позитивной динамике, что не выгодно никому. В первую очередь самой армянской стороне. Ведь практическую пользу от открытия транзита получает именно она.

Что касается предложения Пашиняна, путь по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Гори, от границы с Турцией до границы с Азербайджаном, занимает четыре с половиной часа. Это значительно быстрее, чем грузоперевозки через Грузию. Но есть большое НО. Это автомобильная дорога, которая никак не может соперничать с железнодорожными перевозками по объемам. Те объемы, которые перевозятся по Баку-Тбилиси-Карс, не могут переваливаться через Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис, даже если бы это была многополосная современная магистраль. А это даже не многополосная современная магистраль, а старая дорога, требующая расширения и адаптации под международные грузоперевозки. Кроме того, дорога идет по горам, преодолевает перевалы, по которым грузовым караванам двигаться проблематично. Как свидетельствуют специалисты, предложенный Азербайджану вариант непригоден для грузоперевозок. Более подошла бы по рельефу дорога Гюмри-Инжеван-Газах, однако она требует реконструкции, так как на некоторых участках там даже нет асфальта - грунтовка. Так что единственный подходящий маршрут это дорога через Мегри. И на ней армянской стороне следует сосредоточить все усилия, если хочет, чтобы дорожный обмен был равноценным.

Пашинян предложил то, чем располагает в настоящее время. В целом, дорожная сеть Армении оставляет желать лучшего. Никол Пашинян и сам признается, что предложенный им маршрут - единственный вариант, который можно осуществить прямо сейчас. "Наши дороги до Гориса и Корнидзора в хорошем состоянии, мы можем обеспечить транзит", - сказал он.

Есть и другой момент. Транзит в Турцию через Грузию безопасен. Предложенный же Пашиняном маршрут, даже если забыть о технических моментах, это 277 километров по территории страны с неоднозначными настроениями в обществе. Новость о транзите в Армению через Азербайджан не вызвала в азербайджанском обществе никаких негативных реакций, в армянском же подняло волну возмущения и неприятия. Казалось бы, должно было быть наоборот. Это тоже серьезный вопрос, который Николу Пашиняну предстоит решить.

Поэтому трудно говорить о немедленном ответном запуске маршрута прямо сейчас. Однако новость сама по себе очень хорошая с точки зрения двусторонних отношений. Ответное предложение Еревана и искренний энтузиазм армянского премьера говорят о том, что процесс идет. Динамика должна сохраняться и развиваться, даже если в настоящее время практической пользы от действий армянской стороны для нашей экономики нет. В данном случае важнее политические цели и задачи. И главная цель - это упрочение мира и тех связей, которые были налажены двумя лидерами.