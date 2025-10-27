Армения готова обеспечить проезд грузовых машин из Турции в Азербайджан

Армения готова предоставить автодорогу по своей территории для проезда грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"С этого момента мы готовы обеспечить проезд по территории Армении грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и в обратном направлении. Проезд может быть обеспечен по маршруту Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис", - сказал он.

По его словам, это ответ армянской стороны на решение Азербайджана об отмене ограничений на транзит грузов в Армению.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан разрешил транзит российских товаров через свою территорию в Армению.