Звоните в 102, если получите эти сообщения

Министерство внутренних дел Азербайджана вновь предупредило граждан об участившихся случаях кибермошенничества.

Как сообщает Day.Az, в информации ведомства отмечается, что с развитием технологий мошенники также совершенствуют свои методы и стараются обманывать людей с помощью всё более убедительных сообщений.

Ни в коем случае нельзя сообщать данные банковских карт - PIN-код, CVV, пароли, SMS-коды и другие личные сведения - неизвестным лицам.

В предупреждении МВД особо подчёркивается, что сотрудники банков или официальных организаций никогда не запрашивают подобную информацию у граждан.

В последние дни злоумышленники часто используют фразы вроде: "Мы из банка, срочно назовите код", "Перейдите по ссылке для получения скидки", "На ваш счёт поступили деньги, введите данные для подтверждения", "Ваша карта будет заблокирована, перейдите по ссылке для активации".

Цель таких сообщений - завладеть личными данными и средствами на счетах.

МВД призывает граждан при столкновении с подобными случаями немедленно связаться с банком или позвонить в Службу единого вызова "102". Один неосторожный клик или сообщение могут привести к потере всех ваших средств. Не переходите по подозрительным ссылкам и не делитесь личной информацией в социальных сетях или мессенджерах.