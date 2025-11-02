Франция подарит США новую Статую Свободы

Парижская компания Atelier Missor придумала необычный подарок американцам. Они заявили, что построят самую высокую статую на Западе и подарят ее США на день независимости в следующем году.

Как передает Day.Az, об этом пишет Newsweek.

4 июля 2026 года США будут праздновать 250 лет существования государства. К этому празднику, считают скульпторы Atelier Missor, подойдет статуя "Страж Свободы".

"После месяцев упорного труда мы с гордостью представляем статую, которую мы построим в честь 250-летия Соединенных Штатов", - написали они в сети Х, подтвердив подлинность намерений по телефону корреспондентам издания.

Статуя изображает атланта в набедренной повязке, который несет большой шар. Скульптуры показали большой макет, который уже сейчас демонстрирует их намерения поразить зрителей. По замыслу, статуя будет гигантской - самой высокой в западном полушарии, и выполненной из титана, чтобы пройти проверку временем.

Скульпторы не указали, какую высоту будет иметь их изделие. Но пока самой высокой статуей на Западе считается "Рождение Нового Света" в Пуэрто-Рико. Она также известна, как памятник Христофору Колумбу, и с высотой 117 метров является самой высокой статуей в Америке.

Для сравнения, монумент "Родина-мать" в Киеве имеет высоту 102 метра. Сейчас она является самой высокой статуей в Европе.

Как пишут Atelier Missor, у них уже есть предложения по финансированию строительства. Но настоящим вызовом называют процесс получения виз, чтобы можно было начать работы.

Эта идея имеет историческую параллель. Ведь известная Статуя Свободы была подарена американской нации народом Франции в 1886 году в честь 100-летия независимости Америки. Правда, тогда на ее изготовление понадобилось 9 лет, на доставку - 6 месяцев, и еще 4 месяца занял монтаж статуи непосредственно на месте установки.

Поэтому идея французов уже вызвала некоторый скепсис. Ведь заявленный масштаб потребует колоссального труда. Это если их расчеты проведены верно, и статуя подобного масштаба будет устойчивой.