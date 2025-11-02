Иран заявил о предложении США возобновить переговоры по ядерной программе

Министерство иностранных дел Ирана получило послание от США с предложением о возобновлении переговоров по иранскому ядерному досье.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель правительства республики Фатиме Мохаджерани.

"Министерство иностранных дел получило послания. Насчет сути этих посланий я предоставлю разъяснения в подходящий момент", - указала она в интервью телеканалу SNN.