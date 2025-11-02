https://news.day.az/world/1792607.html Иран заявил о предложении США возобновить переговоры по ядерной программе Министерство иностранных дел Ирана получило послание от США с предложением о возобновлении переговоров по иранскому ядерному досье. Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель правительства республики Фатиме Мохаджерани. "Министерство иностранных дел получило послания.
Министерство иностранных дел Ирана получило послание от США с предложением о возобновлении переговоров по иранскому ядерному досье.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель правительства республики Фатиме Мохаджерани.
"Министерство иностранных дел получило послания. Насчет сути этих посланий я предоставлю разъяснения в подходящий момент", - указала она в интервью телеканалу SNN.
