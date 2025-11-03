Тяжелое ДТП в Индии

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Индии погибли 24 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Hindustan Times.

ДТП произошло в районе Ранга Редди штата Телангана. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который следовал из Тандура в Хайдарабад.

Очевидцы сообщили, что большую часть пассажиров накрыло щебнем. Среди погибших - оба водителя, несколько женщин и младенец.