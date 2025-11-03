https://news.day.az/world/1792684.html Тяжелое ДТП в Индии - много погибших, включая младенца При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Индии погибли 24 человека. Как передает Day.Az, об этом сообщает Hindustan Times. ДТП произошло в районе Ранга Редди штата Телангана.
При столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Индии погибли 24 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Hindustan Times.
ДТП произошло в районе Ранга Редди штата Телангана. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который следовал из Тандура в Хайдарабад.
Очевидцы сообщили, что большую часть пассажиров накрыло щебнем. Среди погибших - оба водителя, несколько женщин и младенец.
