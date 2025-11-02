У берегов Сочи образовался водяной смерч

Водяной смерч образовался сегодня днём в Чёрном море рядом с Сочи.

Как передает Day.Az, очевидцы сообщили, что природное явление наблюдалось недалеко от берега и продолжалось несколько минут.

Смерч не достиг суши и не представлял опасности для людей.