У берегов Сочи образовался водяной смерч - ВИДЕО
Водяной смерч образовался сегодня днём в Чёрном море рядом с Сочи.
Как передает Day.Az, очевидцы сообщили, что природное явление наблюдалось недалеко от берега и продолжалось несколько минут.
Смерч не достиг суши и не представлял опасности для людей.
