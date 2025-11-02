Турция и Ирак подписали историческое соглашение о водных ресурсах

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и вице-премьер, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн подписали "Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере водных ресурсов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, глава МИД Турции подчеркнул, что этот документ является первым в истории отношений между двумя странами и станет крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Ирака.

Отмечается, что механизм соглашения предусматривает финансирование проектов, которые будут реализованы турецкими компаниями, за счёт доходов Ирака от экспорта нефти.

Инициатива призвана способствовать более эффективному использованию водных ресурсов и поиску долгосрочных решений для всего региона.