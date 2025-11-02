Шри-Ланку заполонили двухметровые змеи

На Шри-Ланке двухметровые змеи заполонили отели и вызывают страх у отдыхающих туристов.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Жизнь".

Как отмечается, эти змеи - серые лазающие полозы, или крысиные змеи, которых относят к семейству ужеобразных. Они не ядовиты, однако их внушительные размеры создают атмосферу угрозы.

По словам туристов, змеи выползают из джунглей, занимают лежаки на территории отелей, передвигаются рядом с виллами и отдыхают на пляжах. Местные жители игнорируют их присутствие и не предпринимают мер, тогда как гости часто начинают паниковать при виде этих крупных рептилий.