Шри-Ланку заполонили двухметровые змеи
На Шри-Ланке двухметровые змеи заполонили отели и вызывают страх у отдыхающих туристов.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Жизнь".
Как отмечается, эти змеи - серые лазающие полозы, или крысиные змеи, которых относят к семейству ужеобразных. Они не ядовиты, однако их внушительные размеры создают атмосферу угрозы.
По словам туристов, змеи выползают из джунглей, занимают лежаки на территории отелей, передвигаются рядом с виллами и отдыхают на пляжах. Местные жители игнорируют их присутствие и не предпринимают мер, тогда как гости часто начинают паниковать при виде этих крупных рептилий.
