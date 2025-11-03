https://news.day.az/world/1792671.html Хегсет вернул украденные во Вьетнаме артефакты Глава Пентагона Пит Хегсет во время прибытия в Ханой вернул вьетнамскому коллеге артефакты, украденными во время войны во Вьетнаме. Как передает Day.Az, трансляция визита велась на сайте Министерства войны. На кадрах видно, как Хегсета встретила вьетнамская делегация с большим букетом цветов.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время прибытия в Ханой вернул вьетнамскому коллеге артефакты, украденными во время войны во Вьетнаме.
Как передает Day.Az, трансляция визита велась на сайте Министерства войны.
На кадрах видно, как Хегсета встретила вьетнамская делегация с большим букетом цветов. Глава Пентагона в свою очередь вручил ремень, нож и кожаную коробку.
