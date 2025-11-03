США модернизируют военно-морскую базу вблизи Венесуэлы

США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, 7 сентября начались строительные работы на заброшенной более 20 лет назад военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Там приступили к расчистке и замене дорожного покрытия на рулежных дорожках, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Помимо этого, США расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов. Эти территории находятся примерно в 500 милях (около 800 км) от Венесуэлы.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.