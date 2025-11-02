https://news.day.az/society/1792623.html Какая погода ожидает метеочувствительных людей? Обнародован медицинско-метеорологический прогноз на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеоусловий, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
Какая погода ожидает метеочувствительных людей?
Обнародован медицинско-метеорологический прогноз на завтра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеоусловий, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре