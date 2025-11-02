Какая погода ожидает метеочувствительных людей?

Обнародован медицинско-метеорологический прогноз на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеоусловий, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.