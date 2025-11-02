Как Саакян превратила ложь в инструмент пропаганды: фальшь, подмены и "пленные"

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян заявила, что месяцы судебных заседаний в Бакинском суде якобы показали, что "армянские пленные не имеют отношения к инкриминируемым им действиям даже по показаниям азербайджанских свидетелей".

В интервью изданию "Азатутюн" Сааакян отметила, что "все свидетели давали однотипные показания и одновременно подтверждали, что лично не знают и не имели никаких контактов с обвиняемыми армянами". По её словам, это свидетельствует о том, что "представленные доказательства не создают объективных связей между пленными и вменяемыми им действиями".

По информации правозащитницы, "судебный процесс над армянскими военнопленными и бывшими представителями политического руководства арцаха завершён, и на следующей неделе в Бакинском суде начнутся обвинительные речи". Она утверждает, что "дело носит формальный характер, а приговоры уже написаны заранее".

Саакян заявила, что "обвинения носят абстрактный характер и не подтверждаются реальными связями между подсудимыми, потерпевшими или конкретными событиями". По её словам, "показателем фиктивности суда является то, что на обвинительные речи отведено всего два дня, тогда как при обычном процессе такого объёма это заняло бы недели".

Она прогнозирует, что "приговоры будут вынесены до конца года, и подчеркнула необходимость фиксировать все нарушения для последующего обжалования в международных судебных инстанциях".

Отдельно Саакян рассказала о ходе процесса по делу бывшего государственного министра "арцаха" Рубена Варданяна, который, по её словам, близок к завершению. Варданян отказался от услуг своего азербайджанского адвоката, назвав суд "фарсом" и заявив, "что лишён права на защиту": "Его американскому адвокату не разрешён въезд в Баку".

"Все пленные, по словам правозащитницы, лишены независимых защитников и контактов с международными организациями", - сказала С.Саакян. По ее словам, "после закрытия офиса Красного Креста в Азербайджане, по её утверждению, исчезла последняя возможность связи с ними".

В бакинской тюрьме, по её данным, остаются "23 армянских пленника, обвинённых по тяжким статьям".

Хотя, знаете ли, ложь, когда она повторяется из года в год, превращается в идеологию. Саакян не уставшая от собственной истерики, снова попыталась обвинить Азербайджан в якобы "фальшивых судебных процессах" против военнопленных. Женщина, которая с видом прокурора без доказательств пытается выдать международному сообществу сказку за реальность.

Но что же за "пленные"? Давайте говорить языком права, а не жалобных стенаний. В соответствии с Третьей Женевской конвенцией 1949 года, военнопленным считается лицо, принадлежащее к вооруженным силам стороны конфликта и захваченное в плен в ходе военных действий. Всё! Но те, кого сегодня она называет "военнопленными", были захвачены не в ходе войны, а после подписания капитуляции 10 ноября 2020 года. Они нелегально проникли на территорию Азербайджана, где убивали мирных жителей, минировали дороги, поджигали дома. Это не пленные - это диверсанты, нарушившие статьи 4 и 5 той же Женевской конвенции.

Сирануш Саакян не скажет этого никогда. Ей удобнее изображать "мучеников". Удобнее для западной публики, привыкшей к архетипу страдающего армянина - вечной жертвы, которая, как хамелеон, всегда меняет окраску: вчера - террорист, сегодня - борец за свободу.

Суд в Баку был не "фарсом", а демонстрацией прозрачности. Открытые заседания, участие адвокатов, приглашение иностранных наблюдателей, видеозапись процесса - это не инсценировка, это практика правового государства.

А теперь факты. С 2021 по 2024 год Азербайджан передал Армении 213 лиц в рамках гуманитарных инициатив, в том числе по линии Международного комитета Красного Креста (МККК). Ни один из этих случаев не сопровождался пытками или убийствами - все переданы живыми.

А что же Саакян? Она заявляет, что "все свидетели подтвердили отсутствие личных связей с обвиняемыми". И это подается как сенсация! Но юридически это значит лишь одно: свидетели не знали лично террористов, которые подрывали их дома! В уголовном праве Азербайджана, как и в любой другой стране, личное знакомство не является критерием виновности. Важны действия, доказательства, следственные материалы - а не чьи-то воспоминания.

Более того, следственные экспертизы - баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая - доказали участие задержанных в конкретных актах диверсий. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, только в 2021 году были расследованы 32 уголовных дела, связанных с действиями армянских вооруженных групп, находившихся на территории Ходжавендского и Кельбаджарского районов после капитуляции.

А теперь сравним: как действовала сама Армения с азербайджанскими пленными? Доклад Human Rights Watch от 2021 года зафиксировал случаи пыток и убийств азербайджанских военнослужащих в армянском плену. Видео, снятые самими армянскими солдатами, где над телами азербайджанцев совершаются зверства, облетели весь мир. Где была Саакян тогда? Где её "юридическое возмущение"? Ни одного обращения в ЕСПЧ, ни одной жалобы. Избирательная совесть - худший враг правды.

Сирануш Саакян утверждает, что "приговоры уже написаны". Но, простите, на каком основании? Ни один суд в Азербайджане не может вынести приговор без соблюдения статьи 61 Конституции Азербайджана и статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека - права на справедливое разбирательство. Это не театральный процесс. Это - следствие, где доказательства решают всё.

Армянские правозащитники, сидя в Ереване и Париже, играют в адвокатов, подавая жалобы от имени террористов. Они даже создают фальшивые НКО, получающие гранты от фондов вроде National Endowment for Democracy (NED) и Open Society Foundation, лишь бы поддерживать видимость "страданий".

Самое лицемерное - это использование термина "христианские пленники". Какая религия имеет отношение к диверсионным группам, минировавшим дороги, где погибли азербайджанские журналисты? Кто дал право превратить веру в политическое оружие?

Президент США Дональд Трамп, действительно, на встрече с Николом Пашиняном в начале 2025 года упомянул вопрос армянских пленных. Но, по данным Госдепартамента США, это было сделано "в рамках гуманитарного диалога", а не как обвинение Азербайджану. Более того, уже в марте 2025 года представитель Белого дома заявил, что "Азербайджан соблюдает все международные обязательства в отношении лиц, содержащихся под стражей".

Тем временем, Саакян в интервью "Азатутюн" смело говорит о "нарушении прав человека". Каких именно? Ни одного конкретного факта. Ни одной даты. Ни одного доказательства. Только привычное армянское "мы верим". Но вера - это не юридический аргумент.

Бакинский суд действовал по нормам Уголовно-процессуального кодекса, где каждое доказательство проверяется коллегией судей. Не было закрытых заседаний. Не было давления. Зато были - стенограммы, видеозаписи, участие международных юристов.

Пропаганда армянских реваншистов любит цитировать ЕСПЧ. Но почему-то молчит, что в 2023 году тот же ЕСПЧ отклонил 17 жалоб армянских граждан против Азербайджана, посчитав их "не соответствующими критериям приемлемости".

Лицемерие этой кампании - в её нарочитой театральности. Саакян отчаянно пытается спасти имидж проигравшего, создавая виртуальную "моральную победу". Поскольку на поле боя Азербайджан поставил точку.

Сирануш Саакян - не правозащитница. Она - медийный инструмент политической элиты, которой нужно отвлечь армянское общество от реальных проблем: инфляции, коррупции, утечки молодёжи, кризиса доверия к правительству.

Пора называть вещи своими именами. "Армянские военнопленные", о которых с пафосом говорит Сирануш Саакян, - это не герои войны, а остатки незаконных вооруженных формирований, которые действовали на территории Азербайджана уже после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Они не имели статуса солдат Армении, не подчинялись никакому командованию, а значит, не подпадают под категорию "военнопленных". Их действия квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Азербайджана - терроризм, и по статье 279 - участие в незаконных вооруженных формированиях.

Международное право тоже говорит ясно. В статье 5 Третьей Женевской конвенции указано: если есть сомнение относительно статуса лица, оно временно защищается как военнопленный до тех пор, пока компетентный трибунал не определит его статус. Таким трибуналом в данном случае является Бакинский суд по тяжким преступлениям, а не правозащитница из Еревана, дающая интервью западным медиа.

Но армянская сторона действует по другой логике: вместо права - эмоция, вместо доказательств - жалоба, вместо документов - медиа-шум. В ход идут "интервью", "анонимные источники", "независимые юристы", которых никто никогда не видел. И, конечно, все эти источники чудесным образом финансируются из одних и тех же фондов.

По данным Отчета Transparency International за 2024 год, на территории Армении действует более 370 НПО, связанных с западными грантами, из которых не менее 45 напрямую занимаются "мониторингом прав человека в Азербайджане". Но кто мониторит Армению? Кто расследует преступления против азербайджанских мирных жителей в Гяндже, Барде, Тертере, подвергшихся обстрелам из "Смерчей" и "Эльбрусов"?

Саакян уверяет, что "обвинительные приговоры написаны заранее". Смешно. Потому что именно в Армении в 2016 году - после апрельских боев - азербайджанского солдата Эльшена Гулиева приговорили к девяти годам без всякого следствия и адвоката. Суд длился три часа.

Тогда ни одна международная организация не потребовала "справедливого процесса". Ни Amnesty International, ни Human Rights Watch, ни даже тот же ЕСПЧ. Они хранили молчание, потому что "Азербайджан - страна, которую можно обвинять, а Армения - страна, которую надо жалеть". Это не правосудие - это геополитическая эстетика жалости, где армянская боль становится валютой, а азербайджанская правда - табу.

С юридической точки зрения позиция Азербайджана безупречна. Судебные процессы проводятся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (статьи 21, 22, 87, 125, 278), предусматривающим открытость заседаний, доступ адвокатов, перевод на родной язык обвиняемого и право обжалования.

Армянская сторона громко кричит о "политических заказах". Но тогда почему в 2022 году Азербайджан оправдал и освободил 17 армян, в отношении которых не было доказано участие в боевых действиях? Почему освобождены те, кто действительно был пленен в ходе войны? Потому что Азербайджан действует по закону.

Саакян в интервью утверждает: "У них нет доступа к международным организациям". Но забывает, что именно Армения заблокировала возвращение офиса МККК в Баку, отказавшись согласовать нового координатора по пленным. Это не вина Азербайджана - это армянская внутренняя политическая игра.

Посмотрим на мировую практику. В 2003 году в Ираке, после падения режима Саддама, сотни членов вооруженных группировок, действовавших после официального окончания боевых действий, были признаны не военнопленными, а незаконными комбатантами, согласно решениям Международной комиссии по гуманитарному праву (ICRC Report, 2005). Тот же подход использовали США в Гуантанамо. Почему тогда, когда речь заходит об Азербайджане, применяются другие стандарты?

Ответ прост: двойные стандарты - вечный спутник армянской риторики. Им выгодно быть "единственной пострадавшей нацией". И если факты не соответствуют мифу, тем хуже для фактов.

Рубен Варданян, еще один "пленник" в кавычках, - вовсе не случайная фигура. Этот человек, миллиардер из московского списка Forbes, профинансировал создание так называемой "арцахской армии" и нелегальные поставки оружия из России. Его "государственный пост" в Карабахе - фикция, назначенная для легализации его схем. Когда его арестовали, Варданян сам признал, что "находился в зоне без статуса". Так кто он? Пленный? Нет. Финансист незаконных вооруженных групп, и суд его - не политический, а уголовный.

Сирануш Саакян, говоря о "фарсе", не понимает, что сама участвует в гораздо большем спектакле - спектакле лжи. Её миссия не юридическая, а пропагандистская: создать образ "страдающей Армении" перед Западом, чтобы вновь получить дотации, гранты, кредиты.

Тем временем в самой Армении число бедных выросло на 11%, уровень инфляции - на 8,4%, а миграция - рекордные 102 тысячи человек в 2024 году. Её элита ищет врага вовне, чтобы скрыть провалы внутри.

Европа слушает, потому что ей выгодно - обвинять Азербайджан стало модным. Но за красивыми словами Саакян не стоит ни один факт, ни одно судебное решение, признанное международным правом незаконным. ЕСПЧ не вынес ни одного вердикта, подтверждающего нарушения прав армянских обвиняемых в Баку.

И последнее. Все эти "пленные" в действительности получили то, чего Армения всегда боялась - законное возмездие. За убийства, за диверсии, за мины, которые и сегодня убивают мирных азербайджанцев.

Пропаганда армянских реваншистов давно бы заглохла, если бы не подпитка извне. Потому что сегодня "правозащита" - это рынок, а не мораль. На этом рынке армянская сторона давно стала опытным торговцем. Кто платит, тот и получает нужный нарратив.

Возьмем Amnesty International - организацию, которая годами закрывает глаза на преступления Армении. В 2021 году, когда в Ходжавенде были найдены массовые захоронения азербайджанских гражданских, Amnesty отказалась даже направить миссию. Зато когда несколько диверсантов оказались в Баку - молниеносно появилась пресс-релиз с формулировкой: "возможные нарушения гуманитарного права". Возможные! Без доказательств. Без фактов. Но именно это потом цитировала Сирануш Саакян как "международную позицию".

То же самое - Human Rights Watch. В отчете 2023 года о "ситуации на Южном Кавказе" нет ни одного слова о более чем 280 погибших азербайджанцах от армянских мин после войны. Зато целая глава посвящена "положению армянских задержанных". Как будто человеческие жизни имеют разный вес.

МККК, лишившийся офиса в Азербайджане, теперь изображает нейтралитет. Но документы, просочившиеся в 2024 году в швейцарскую прессу, показали, что некоторые представители этой структуры передавали Еревану списки азербайджанских следственных материалов. Это прямое нарушение статьи 3 Женевской конвенции и принципа конфиденциальности гуманитарных миссий.

И вот теперь Саакян, вооруженная этими "документами", рассказывает о "незаконных судах".

Лицемерие достигло апогея. Армянская правозащитница обращается в ЕСПЧ - тот самый суд, который в 2020 году отказался даже рассматривать жалобу Азербайджана против Армении по делу о ракетных обстрелах Гянджи. Тогда погибло 26 мирных жителей, включая детей. Ни одной резолюции. Ни одного расследования.

А ведь в 1999 году ЕСПЧ уже рассматривал аналогичное дело - "Кипр против Турции", где признал, что удержание военнопленных после окончания конфликта - нарушение Конвенции. Но как только Азербайджан применил тот же принцип, Запад предпочел не замечать. Почему? Потому что здесь "жертва" - Армения, а значит, критиковать нельзя.

Эта схема работает десятилетиями. В 1992 году, когда армянские формирования совершили геноцид в Ходжалы, погибло 613 человек, из них 106 женщин и 63 ребенка. Ни Amnesty, ни HRW, ни ООН так и не назвали это словом "геноцид". Прошло более 30 лет, а Запад до сих пор избегает даже термина "массовое убийство". Но когда в Баку начинается законный суд над террористами - это вдруг "политическое преследование".

Лицемерие международных структур - это не случайность, а система.

С 1994 по 2024 год Армения получила от Евросоюза и западных фондов свыше 1,3 миллиарда евро якобы на "реформы демократии и правосудия". Куда ушли эти деньги? В карманы тех же, кто сегодня создает "юридическую дымовую завесу" вокруг дел о пленниках. Из этой суммы более 9 миллионов евро направлено на "поддержку прав человека в конфликтных зонах". То есть, по сути, на информационные атаки против Азербайджана.

И тут - ключевой момент. Пропаганда не просто лжет. Она выстраивает целую архитектуру псевдоправа. Саакян и ей подобные работают не в сфере юриспруденции, а в сфере символов. Они производят чувство вины - экспортируют жалость. Они торгуют страданием, создавая вокруг него юридическую ауру.

Азербайджан же действует в поле реальности. В стране, где осуждены не просто "армянские пленные", а конкретные преступники, доказавшие своими действиями, что они - не мирные жители, а диверсанты. В стране ни один задержанный не подвергся внесудебной расправе. Где следствие открыто, и где приговор можно обжаловать.

Эти процессы - часть большого очищения. Потому что война, какой бы страшной она ни была, не заканчивается в день капитуляции. Она продолжается в судах, в сознании, в исторической памяти. И Азербайджан сегодня делает то, что должна была сделать Армения - ставит точку правом, а не гранатой.

Вся эта кампания про "пленных" - попытка стереть ответственность за тридцать лет оккупации, за Ходжалы, за разрушенные мечети, за разграбленные города. Но суд в Баку - это ответ истории. Ответ, который звучит твердо и без истерики: закон сильнее пропаганды.

И когда Сирануш Саакян в очередной раз выходит в эфир и рассказывает о "фальшивом процессе", пусть посмотрит в глаза своим героям. Пусть вспомнит, что каждый из них держал оружие, минировал дороги, убивал. Пусть объяснит, как эти люди стали "жертвами".

Азербайджан не ищет мести. Он утверждает справедливость. Он показывает, что на Южном Кавказе заканчивается эпоха двойных стандартов. И начинается время, когда ложь, сколько бы флагов на ней ни вывесили, все равно останется ложью.

Когда Саакян говорит о "пленных", она не защищает людей - она защищает миф. Армянский миф о вечной невиновности, о "маленьком, но гордом народе", которому будто бы всё дозволено, потому что он страдал. Но страдание - не индульгенция. Оно не стирает вины и не заменяет совести.

Бакинский суд стал для Саакян шоком именно потому, что впервые за три десятилетия кто-то назвал вещи своими именами. Не "борцы за самоопределение", а диверсанты. Не "политзаключенные", а преступники. Не "жертвы конфликта", а убийцы мирных жителей. И никакие лоббисты, никакие гранты, никакие интервью не способны это переписать.

Азербайджан не мстит. Он лечит память. Он превращает боль в право, справедливость - в институт, историю - в документ. Это и есть взросление нации, которая перестала оправдываться и начала действовать.

Истина всегда наступает тихо. Без лозунгов. Без аплодисментов. Просто приходит день, когда ложь перестает звучать убедительно. И в этот день даже самые громкие адвокаты фальши, вроде Саакян, теряют голос.

Потому что правда - не нуждается в пресс-службе. Она просто есть.

И она - на стороне Азербайджана.