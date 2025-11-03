https://news.day.az/officialchronicle/1792782.html Президент Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство", - добавил глава государства.
