В Баку состоялся концерт "Muğamat axşamı"

В Баку вновь звучали живые струны времени. В Международном центре мугама состоялся концерт "Muğamat axşamı" - вечер, где древняя музыкальная традиция Азербайджана соединилась с глубиной человеческих чувств и чистотой звучания национальной поэзии, сообщает Day.Az. Публика наслаждалась, как переливаются звуки мугама - то превращаясь в шепот ветра, то возносясь до небес, будто молитва.

На сцене выступили заслуженные артисты Тайяр Байрамов и Илькин Ахмедов, а также солисты центра - Рявана Гурбанова, Кенюль Халилзаде, Нисбет Садраева и Ряван Гачаев. Они представили классику азербайджанского музыкального наследия - "Махур", "Баяты-Шираз", "Сегях", "Шур", "Дилькеш", а также любимые народные песни и таснифы, которые публика встречала долгими аплодисментами.

Вечер мугама стал путешествием вглубь национальной души, где каждая нота отзывалась в сердце слушателя, дышала жизнью, а каждый переход был словно дыхание моря.

Аккомпанировал мастерам вокала ансамбль солистов Международного центра мугама - Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Амиль Мустафаев (нагара), Рафаэль Аскеров (балабан), Васиф Юсибли (уд), Кямран Новрузов (бас-тар), Сейяр Теймуров (ударные).

Проект "Muğamat axşamı", реализуемый Международным центром мугама, давно стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы. Он направлен на то, чтобы сохранить и передать философию мугамного искусства будущим поколениям, показать современному зрителю бесконечную красоту и духовную силу этой древней музыкальной традиции. Концерты цикла "Muğamat axşamı" и "Muğam dəstgahları" проходят два раза в месяц, неизменно собирая любителей восточной классики и тех, кто ищет в музыке не просто мелодию, а живое дыхание души.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.