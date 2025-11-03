https://news.day.az/society/1792679.html Азербайджанцев ждут четыре нерабочих дня подряд Начиная с этих выходных, в связи с Днём Победы ожидаются четыре подряд нерабочих дня. Как сообщает Day.Az, 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага.
Начиная с этих выходных, в связи с Днём Победы ожидаются четыре подряд нерабочих дня.
Как сообщает Day.Az, 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага.
В соответствии с Трудовым кодексом и соответствующими решениями Кабинета министров, поскольку обе даты выпадают на субботу и воскресенье, 10 и 11 ноября также будут нерабочими днями.
12 ноября станет первым рабочим днём после праздников.
Отметим, что День Конституции (12 ноября) и День национального возрождения (17 ноября) являются праздничными, но рабочими днями.
